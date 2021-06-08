Рок-группа «Ария» посетит казанский музей соцбыта

В рамках концертного тура рок-группа «Ария» посетит выставку «Джинсы как культ» – экспозицию казанского Музея социалистического быта. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор музея Рустем Валиахметов.

«Эта выставка не о джинсах, а о людях. Джинсы – это униформа свободных людей. 40 лет назад они объединили советский народ в желании их иметь. О них мечтали, за ними гонялись, в них становились счастливыми. Несмотря на то, что появились они на Западе, именно в нашей стране они на много лет стали настоящим культом. На выставке будут представлено более ста видавших виды джинсов, на которых известные музыканты, политики, деятели искусств писали ответ на вопрос “Что для Вас джинсы?”. Естественно этот вопрос будет задан участникам легендарной группы “Ария”, ведь музыканты как никто другой знают, чем были джинсы для молодых людей 70-80-х годов», — посчитал Валиахметов.

Директор музея рассказал что несколько лет назад участники группы уже становились гостями Музея соцбыта. Здесь во время импровизированного выступления музыканты в творческом порыве вдребезги разбили музейную гитару.

«Памятуя об этом инциденте, участники группы решили реабилитироваться: поддержать казанский музей и передать в его экспозицию раритетную электрогитару и экспонаты советского времени, связанные с историей группы», –поделился Валиахметов.

Визит группы «Ария» запланирована на 9 июня в 12 00.

Фото предоставлены директором музея соцбыта.