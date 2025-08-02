«Рок-берега»: Салакаев о фестивале, который сделал Чистополь рок-столицей Татарстана

В Чистополе 10 августа в третий раз пройдет фестиваль «Рок-берега». В прошлом году он собрал более 14 тыс. зрителей на центральной площади и свыше 35 тыс. онлайн. О том, как небольшой город на Каме стал точкой притяжения для музыкантов и поклонников со всей страны, рассказывает один из организаторов – музыкант Антон Салакаев.





«Администрация небольшого городка оказалась очень смелыми людьми»

– Антон, честно говоря, сложно было представить Чистополь в роли рок-столицы….

– Администрация этого небольшого городка оказалась очень смелыми людьми! Вы же понимаете, что предубеждение у чиновников против приставки «рок» всегда было сильным: кажется, что если у фестиваля она есть, то это будет нечто невообразимое, неуправляемое, будет громко, шумно и будет интересно только какому-то очень узкому кругу людей.

Новый проект вырос из нашего многолетнего музыкального фестиваля «Волга-Волга», который мы и хотели изначально привезти в Чистополь после успешного его проведения в Казани, Нижнекамске и Елабуге. Но команда Дмитрия Иванова не просто согласилась провести у себя рок-фестиваль, решили делать именно свой, чистопольский. Так появились «Рок-берега».

– И в этом году фестиваль пройдет уже в третий раз?

– Честно, изначально мы с трудом верили в такое развитие событий. Опасались, что будет разовый проект. Но вот эта творческая смелость – главная фишка «Рок-берегов».

Это про современное видение культуры, про выход за привычные рамки каких-то музейных историй или фольклорных фестивалей. Чистополь флаг целого рок-фестиваля третий год достойно несет – при нашей крепкой поддержке.

«Много музыкантов обижается, что не попадают в лайн-ап»

– Как формируется программа фестиваля?

– Мы, конечно, ограничены одним днем и центральной площадью. Но в отведенное время стараемся показать все самое интересное. Решения принимаем совместно с руководителем продюсерского центра Big Twin Music и одним из организаторов фестиваля Григорием Корниловым.

Мы делаем достаточно большое количество совместных проектов. Есть коллективы, с кем мы музыкально дружим, и если они звучали на фестивале «Волга-Волга» или зимнем Big Twin Fest в Казани, например, то вполне могут попасть на «Рок-берега». Это нормальная история, когда группы проходят по многим проектам продюсерского центра.

Часть коллективов попадает на фестивали после наших «Квартирников на Волге», которые играются на студии «Волга-Волга», – у нас уже сложились сезоны. Например, «Скворцы Степанова» из Санкт-Петербурга – достаточно известный фестивальный коллектив – попали в наши дружеские музыкальные объятья как раз после такого квартирника.

Словом, если молодая или уже состоявшаяся группа заходит хотя бы в один из проектов, так или иначе она обречена пройти через наши продюсерские, творческие жернова. И мы гордимся, что предлагаем артистам, музыкантам множество разноформатных проектов, а не просто участие в одном фестивале.

Радует, что число заявок растет. Много музыкантов обижаются, что не попадают в лайн-ап, но, к сожалению, этот фестиваль пока ограничен одним днем. Желают вернуться хедлайнеры прошлых лет, я уж не говорю про молодые коллективы. Скажу честно: на попадание в фестивальную программу стоит очередь.

В этом году в Чистополь, кроме «Скворцов» приедут группы «Обе-Рек», «Дом кукол», «Хмельная Ворга», Nalien, «Ветер», «ЖивАgo», будет местная группа «Июльское утро». На сцену выйдут «Волга-Волга» и Костя Кулясов с группой «Анимация».

– «Волга-Волга» и «Анимация» получили постоянную прописку на «Рок-берегах»?

– Будем считать, что мы пользуемся служебным положением (смеется).

Я родился в Чистополе, это мой родной город. Костя Кулясов провел здесь свое детство и сформировался как музыкант. И какое-то время «Анимация» была чистопольской, татарстанской группой. По принципу землячества когда-то и родилась идея этого фестиваля.

«Фестиваль – это летний open air с его особой атмосферой»

– Расширяется ли аудитория «Рок-берегов»?

– Я знаю абсолютно точно, что в Чистополь приезжают из Ульяновска, Чебоксар, Йошкар-Олы, городов Татарстана, из Ижевска едут люди – это при том, что в Удмуртии проводится «Улетай» – один из самых крупных и крутых российских рок-фестивалей. Москвичи приезжают.

Вообще для меня фестиваль – это летний open air с его особой атмосферой и совершенно разной аудиторией. Когда помимо любителей рок-музыки туда попадают люди, не очень разбирающиеся в этом жанре, или просто праздношатающиеся по городу персонажи, или, например, рабочие с завода, которые трудились всю неделю, люди, едущие с огородов. Мы, кстати, именно поэтому выбираем для проведения фестиваля воскресенье – день, когда все максимально свободны и готовы пойти на городское мероприятие.

Аудитория очень сильно перемешивается. И это как раз и создает то самое классное фестивальное настроение – когда люди из разных сфер, областей обнимаются, братаются и объединяет всех, по сути, рок-музыка. Важно, что вход свободный.

– Антон, насколько сложно в нынешних условиях проводить такие фестивали?

– По всем известной причине число фестивалей сократилось. Безопасность превыше всего. Где-то нет финансовых возможностей. Для нас, как для организаторов, для администрации города это определенный вызов. Если мы все вместе пройдем через это время, если мы сумеем сохранить ощущение творчества, летней свободы, думаю, что это будут самые закаленные фестивали. Количество людей, приезжающих на них, только подчеркивает, насколько они нужны и важны.

«Приглашаем всех в Чистополь!»

– А фестиваль «Волга-Волга» вернется в афишу?

– Вы знаете, я никогда не заявлял каких-то специальных дат, не ставил рамок – ни временных, ни стилистических. «Волга-Волга» проводится и в акустическом, и электрическом формате, есть зимняя версия. Когда у нас все хорошо со спонсорами, мы проводим этот фестиваль летом как open air. Возможно, в этом году это будет осенний фестиваль в закрытом помещении. Продолжаются наши переговоры с городами, в которых он уже проводился.

То есть мы в любом случае находим формы для того, чтобы прийти снова к своему зрителю с интересной программой.

– Встречаемся в Чистополе 10 августа?

– Мы с огромным удовольствием приглашаем всех в Чистополь! Призываю садиться в машины и, минуя самолетные коллапсы, приезжать в этот уютный город на Каме!

Помимо концертной программы город подготовил для гостей экскурсии – пешие и автобусные, будут работать все музеи, будет ярмарка рядом с фестивальной зоной. Будут конкурсы, активности, подарки от партнеров. Поэтому приезжайте пораньше. Концертная же программа стартует в 15:00 и завершится в 22:00.

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля