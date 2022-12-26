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Здоровье
26 декабря 2022  19:25

Рогозину удалили осколок украинского боеприпаса из шейного позвонка

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Операция экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который был ранен в ходе украинского обстрела в Донецке, прошла успешно. Для проведения операции его перевезли в Москву. О состоянии раненого рассказал его помощник.

«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку», – цитирует его РИА Новости.

Напомним, в ночь на 22 декабря стало известно, что бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» ранен во время обстрела гостиницы в Донецке. Позднее сам Рогозин вышел на связь и написал, что из-за ранения ему предстоит операция, а также рассказал о гибели при обстреле своего помощника Михаила Бридасова.

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