Рогозину удалили осколок украинского боеприпаса из шейного позвонка

Операция экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который был ранен в ходе украинского обстрела в Донецке, прошла успешно. Для проведения операции его перевезли в Москву. О состоянии раненого рассказал его помощник.

«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку», – цитирует его РИА Новости.

Напомним, в ночь на 22 декабря стало известно, что бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» ранен во время обстрела гостиницы в Донецке. Позднее сам Рогозин вышел на связь и написал, что из-за ранения ему предстоит операция, а также рассказал о гибели при обстреле своего помощника Михаила Бридасова.