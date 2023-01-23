Рогозин заявил о захваченных в Донбассе терминалах Starlink украинской армии

Бойцам Донецкой народной республики удалось захватить абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска, которыми пользовались украинские военные. Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Средства космической связи — это особая тема. Мы знаем, какую пользу <…> и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — рассказал Рогозин.

С начала специальной военной операции России 24 февраля прошлого года и вплоть до 29 декабря Украина получила примерно 24 тыс. спутниковых терминалов Starlink, сообщало агентство Associated Press.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 20 декабря сообщил о согласии корпорации SpaceX передать еще более 10 тыс. терминалов в течение нескольких месяцев, причем профинансировать их поставку согласился Европейский Союз. Позднее, 30 декабря, украинский Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал о получении новой партии Starlink.

До этого, в октябре, Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы Starlink на Украине, и попросил Пентагон взять на себя покрытие этих расходов. Однако потом он всё же согласился продолжить финансировать ее работу.