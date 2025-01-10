Рогозин: В войнах будущего будут сражаться роботы под управлением людей

В войнах будущего друг с другом будут сражаться роботы, а люди будут управлять ими. О своем видении перспектив развития военного искусства рассказал сенатор от Запорожской области и командир добровольческого отряда роботизированных систем «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин, сообщает NEWS.ru.

«Люди будут управлять роботами, находясь в защищенных помещениях. Конечно, победа будет возможна лишь тогда, когда сапог солдата ступит на землю оппонента, но основная часть вооруженной борьбы будет вестись именно дистанционно», — конкретизировал свою мысль Рогозин.

Бывший руководитель Роскосмоса уверен, что изменение подхода к ведению боевых действий позволит со временем минимизировать угрозу для жизней военнослужащих.

«Подготовка бойца стоит дорого, а его жизнь вообще бесценна. Поэтому нужно сделать так, чтобы он выступал в роли оператора и находился вне зоны поражения противника», — подчеркнул в связи с этим Рогозин.

При этом он выразил уверенность, что в современных конфликтах создававшиеся в последнее время танки, БМП и корабли превратились в «просто крупные мишени».