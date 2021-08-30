Рогозин расскажет Путину о перспективах создания новой российской орбитальной станции

Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Главной темой станет обсуждение перспектив создания новой российской национальной орбитальной станции. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко информирует РИА Новости.

«Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции», — объяснил он.

Ранее, на заседании научно-технического совета «Роскосмоса», изучался возможный облик станции.