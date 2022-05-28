Рогозин пожаловался на нехватку средств на ядерный буксир «Зевс»

У России не хватает средств на разработку космического ядерного буксира «Зевс». Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

«„Зевс“ — это тема, по которой у нас есть семилетняя фора по отношению к Соединенным Штатам, это космический ядерный буксир. У нас реально продвинута эта работа, нам сейчас не хватает средств на нее», — констатировал Рогозин.

При этом, по словам руководителя Роскосмоса, возглавляемой им госкорпорации необходим на определенный период «хотя бы 1 трлн рублей» из средств Центробанка, которые были арестована за рубежом, что позволило бы обеспечить «резкое форсирование всех ключевых программ».

В связи с этим Рогозин призвал Банк России «напечатать» эти деньги и отдать промышленности под инвестиционные проекты. По мнению чиновника, у российского государства сейчас имеется колоссальный резерв средств, которые необходимо не раздавать людям, провоцируя рост инфляции, а тратить на «новые производства и прорывные изобретения».

В декабре 2020 года Роскосмос и КБ «Арсенал» заключили контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира "Нуклон", который будет использоваться при полетах в дальний космос. Стоимость контракта превышает 4,17 млрд рублей. В качестве даты окончания исполнения контракта указано 28 июля 2024 года, напоминает ТАСС.

В конце декабря 2020-го Дмитрий Рогозин рассказал, что аппарат получит название «Зевс». Первая миссия с подлетом к Луне, гравитационным маневром у Венеры и дальнейшим отлетом к Юпитеру запланирована на 2030 год. Ее продолжительность должна составить 50 месяцев, объяснил ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко.