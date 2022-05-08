Рогозин обвинил Маска в снабжении «фашистов» средствами связи

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что основатель Tesla Илон Маск ответит за помощь ВСУ. В своем телеграм-канале он заявил, что Пентагон передавал военным Украины системы связи Starlink.

«Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Он сослался на показания пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова. Украинский офицер рассказал, что спутники Starlink раздавали интернет военнослужащим ВСУ в Мариуполе.

В феврале этого года Президент РФ Владимир Путин заявил о стремлении США превратить Украину в инструмент сдерживания России. Тогда глава государства говорил, что Вашингтон старается втянуть Россию в конфликт, чтобы ввести против нее санкции.

