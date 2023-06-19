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Рогов заявил об ударах по тыловым позициям украинских войск
Минувшей ночью российские войска нанесли удары по тыловым позициям Вооруженных сил Украины в городе Запорожье. Об этом заявил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Минувшей ночью наши военные нанесли удары по тыловым позициям <…> в <…> городе Запорожье», — сказал чиновник.
Рогов также сообщил, что удары наносились тремя волнами: по объектам военной инфраструктуры, по складам военной техники и по местам сосредоточения украинских военных.
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