Рогов заявил об ударах по тыловым позициям украинских войск

Минувшей ночью российские войска нанесли удары по тыловым позициям Вооруженных сил Украины в городе Запорожье. Об этом заявил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Минувшей ночью наши военные нанесли удары по тыловым позициям <…> в <…> городе Запорожье», — сказал чиновник.

Рогов также сообщил, что удары наносились тремя волнами: по объектам военной инфраструктуры, по складам военной техники и по местам сосредоточения украинских военных.