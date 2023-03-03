Рогов заявил о взрывах в районе Запорожской АЭС

В городе Энергодаре, рядом с которым расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, сегодня были слышны взрывы. Об этом сообщил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны, расположенной недалеко от ЗАЭС», — написал чиновник.

Кроме того, Рогов уточнил, что, по предварительной информации, обстрел был произведен из тяжелой артиллерии натовского образца.

Ранее сегодня советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» обвинил украинских военных в обстреле из стрелкового оружия сотрудников службы безопасности Запорожской АЭС. По его словам, это произошло накануне, во время ротации экспертов МАГАТЭ.

«Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивали процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали под буквально автоматный огонь. <…> через некоторое время в дело включился украинский пулемет, <…> и только чудом два сотрудника нашей безопасности уцелели», — заявил Карчаа.

Эксперты МАГАТЭ находятся на территории Запорожской АЭС начиная с сентября 2022 года. Делегация приехала на станцию после продолжительных обстрелов, в организации которых Россия и Украина обвиняли друг друга. Ротация специалистов должна была произойти 7 февраля, но затем ее отложили до 2 марта.