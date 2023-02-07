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Ру Тат
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Политика
7 февраля 2023  08:53

Рогов заявил о стабилизации линии фронта в Запорожской области

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Российские военные закрепились на новых занятых позициях на запорожском направлении. Поэтому можно говорить о стабилизации линии фронта, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идет усиление этих позиций, чтобы не потерять их», — приводит его слова РИА Новости.

В первый месяц года ВС России вели локальные наступательные действия на данном направлении. Основные бои проходили в районе городов Орехов и Гуляйполе. Девять населенных пунктов удалось взять под контроль.

#Запорожская область #спецоперация на Украине
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