Рогов заявил о стабилизации линии фронта в Запорожской области

Российские военные закрепились на новых занятых позициях на запорожском направлении. Поэтому можно говорить о стабилизации линии фронта, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идет усиление этих позиций, чтобы не потерять их», — приводит его слова РИА Новости.

В первый месяц года ВС России вели локальные наступательные действия на данном направлении. Основные бои проходили в районе городов Орехов и Гуляйполе. Девять населенных пунктов удалось взять под контроль.