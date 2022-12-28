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Ру Тат
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Политика
28 декабря 2022  19:57

Рогов заявил о подрыве пешеходного моста в Запорожской области

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Украинские военные подорвали пешеходный мост в контролируемом Вооруженными силами РФ городе Пологи Запорожской области. Об этом заявил член Главного совета российской администрации региона Владимир Рогов.

По словам чиновника, диверсия была произведена сегодня днем около 13 часов. 

«Теперь к многочисленным проблемам жителям многострадальных Полог, девять месяцев находящихся под постоянными обстрелами <…>, добавилась еще одна — переход через реку Конку», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Город Пологи был занят российскими войсками вскоре после начала специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин, — в марте 2022 года. Неподалеку от него проходит линия боевого соприкосновения.

#спецоперация на Украине #Мост
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