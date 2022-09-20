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Ру Тат
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Политика
20 сентября 2022  16:52

Рогов заявил о новой попытке наступления ВСУ в Запорожье

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В районе Орехова в Запорожской области союзные силы пресекли новую попытку наступления украинских войск, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в ходе отражения атаки погибли десятки украинских военных.

«Погибли как минимум десятки боевиков Зеленского, уничтожена военная техника. Попытка наступления была пресечена на корню. Отработала наша артиллерия: и тяжелая артиллерия, и минометы», – цитирует его РИА Новости.

Из тех, кто шел впереди в атаку, никто не остался в живых – сохранили жизнь лишь те военные, которые вовремя пошли назад, утверждает Рогов.

Напомним, в последние недели ВСУ все чаще предпринимают попытки наступления. Президент России Владимир Путин назвал это доказательством того факта, что Киев не намерен договариваться с Москвой о мирном урегулировании конфликта.

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