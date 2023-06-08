Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ между Малой Токмачкой и Новоданиловкой

Украинская танковая группа сегодня ночью перешла в наступление около города Орехова, между селами Малая Токмачка и Новоданиловка. Об этом заявил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Танковая группа <…> ВСУ пошла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой», — написал чиновник в 1.14.

По словам Рогова, на тот момент там шел «бой высокой интенсивности». Наступающие вели «непрерывный огонь из артиллерии и танков» по российским позициям, «пытаясь сравнять их с землей». В ответ по ним наносились артиллерийские и авиационные удары.

Вскоре, в 1.29, чиновник добавил, что против танков используются ПТУРы, а в 2.14 процитировал чье-то сообщение (судя по всему, российского военного): «У нас никуда они не прошли. У соседей тоже».

Один из проукраинских Telegram-каналов в свою очередь ночью сообщил о «тяжелых кровопролитных боях вдоль линии соприкосновения от Орехова до Павловки».

Upd. (8.24): Позднее, уже утром, Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев live» заметил, что попытка полномасштабного наступления украинских сил продолжается «на протяжении трех дней, даже четырех».