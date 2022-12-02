Рогов заявил о нанесении удара по месту дислокации ВСУ под Запорожьем

Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту расположения украинских войск около города Запорожье. Об этом написал в своем Telegram-канале член Главного совета российской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительной информации, сегодня ночью в результате удара уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья», — сообщил Рогов. По его данным, там «находилось расположение» украинских военных.

Кроме того, российский чиновник добавил, что, по его информации, «в самом областном центре уничтожена электроподстанция».

Ранее председатель украинской Запорожской областной государственной администрации Александр Старух рассказал о ракетном ударе по Запорожью, а также о разрушении административного здания в одном из сел Запорожского района. Начавшийся в городе пожар был оперативно потушен, уточнил украинский чиновник.