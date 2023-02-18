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Рогов заявил, что ВСУ усилили грабеж населения в подконтрольной Киеву части Запорожья
Украинские войска усилили грабеж местного населения в подконтрольной им части Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Украинские оккупанты, выдавая себя за "захистникив" [защитников], нещадно грабят наш край, осознавая, что приближается время, когда им придется поспешно бежать, спасая свои жизни», — приводит цитату РИА Новости.
Рогов рассказал, что жители, которые находятся на подконтрольной Киеву части региона, стараются не встречаться с военными ВСУ и прячутся при их появлении.
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