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Политика 26 февраля 2023 20:04

Рогов заявил, что ВСУ перебросили части войск к границам Приднестровья

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Некоторые части ВСУ перемещаются к границам Приднестровья. Об этом РИА Новости рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Согласно поступившей оперативной информации, режим Зеленского отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровья», — заявил он.

По его словам, с большой долей вероятности можно говорить, что киевский режим готовит нападение. Ранее Рогов в своем телеграм-канале уже писал о подготовке вторжения.

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