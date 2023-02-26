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Рогов заявил, что ВСУ перебросили части войск к границам Приднестровья
Некоторые части ВСУ перемещаются к границам Приднестровья. Об этом РИА Новости рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Согласно поступившей оперативной информации, режим Зеленского отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровья», — заявил он.
По его словам, с большой долей вероятности можно говорить, что киевский режим готовит нападение. Ранее Рогов в своем телеграм-канале уже писал о подготовке вторжения.
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