Вооруженные силы Украины начали возводить фортификационную линию в Запорожской области, хотя ранее они намеревались перейти в наступление. Об этом заявил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Если, буквально еще до недавних пор, противник готовился к наступлению, то сейчас их тактика резко изменилась», — поделился своим пониманием оперативной обстановки чиновник.

«Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было начиная с весны прошлого года», — пояснил он.

По словам Рогова, украинская сторона возводит несколько линий обороны, в том числе на территории ближайшего пригорода Запорожья.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Вскоре после начала широкомасштабных боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на официальные российские источники.