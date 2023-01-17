Рогов заявил, что украинские войска начали возводить линию обороны в Запорожской области
Вооруженные силы Украины начали возводить фортификационную линию в Запорожской области, хотя ранее они намеревались перейти в наступление. Об этом заявил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Если, буквально еще до недавних пор, противник готовился к наступлению, то сейчас их тактика резко изменилась», — поделился своим пониманием оперативной обстановки чиновник.
«Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было начиная с весны прошлого года», — пояснил он.
По словам Рогова, украинская сторона возводит несколько линий обороны, в том числе на территории ближайшего пригорода Запорожья.