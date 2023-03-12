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Рогов заявил, что Киев срывает любые переговоры по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Украинская сторона препятствует созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Режим Зеленского срывает любое продвижение в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, отказываясь давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела атомной станции и ее города-спутника Энергодара», – заявил он.
По словам Рогова, безопасность станции гарантирует два фактора – отсутствие обстрелов со стороны ВСУ и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии. Он отметил, что Киев требует демилитаризации зоны АЭС, подменяя понятия, чтобы воспользоваться моментом, захватить ядерный объект и создать плацдарм для наступления.
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