Украинская сторона препятствует созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Режим Зеленского срывает любое продвижение в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, отказываясь давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела атомной станции и ее города-спутника Энергодара», – заявил он.

По словам Рогова, безопасность станции гарантирует два фактора – отсутствие обстрелов со стороны ВСУ и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии. Он отметил, что Киев требует демилитаризации зоны АЭС, подменяя понятия, чтобы воспользоваться моментом, захватить ядерный объект и создать плацдарм для наступления.