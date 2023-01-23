Рогов заявил, что Киев срочно формирует новые соединения на Запорожском фронте

Киевские власти в срочном порядке формируют новые соединения, чтобы закрыть бреши на Запорожском фронте и избежать его обвала. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Среди них 23 и 33 механизированные бригады ВСУ. В состав 23 омбр буквально за пару недель набрано свыше полутора тысяч человек», — говорится в сообщении.

Ранее он рассказал, что до конца марта Киев надеется пополнить ряды ВСУ на 150 тыс. человек. Для этого создаются мобильные группы военкоматов, который ведут розыск и призыв тех, кто пытается уклониться от мобилизации.