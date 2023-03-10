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Рогов: ВСУ обстреливают Энергодар натовскими снарядами
Украинские военные обстреляли Энергодар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Энергодар под огнём боевиков ВСУ! В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы», – заявил он.
По его словам, звуки не менее 7 прилетов больше всего были слышны в районе промзоны и набережной. Согласно предварительной информации, обстрел был произведен из тяжелой артиллерии натовского образца.
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