Рогов: ВСУ обстреливают Энергодар натовскими снарядами

Украинские военные обстреляли Энергодар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Энергодар под огнём боевиков ВСУ! В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы», – заявил он.

По его словам, звуки не менее 7 прилетов больше всего были слышны в районе промзоны и набережной. Согласно предварительной информации, обстрел был произведен из тяжелой артиллерии натовского образца.