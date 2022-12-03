ВС Украины показательно отводят часть резервов с запорожского направления к Артемовску в ДНР. Однако на самом деле они тайно усиливают группировку в районе Орехова, перебрасывая туда технику по ночам. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал член главного совета области Владимир Рогов.

«Показательно боевики Зеленского перебрасывают из Орехова, с запорожского направления, в окрестности Бахмута (Артемовска) небольшое количество своих боевиков чуть ли не прилюдно. И в это же время по ночам гонят технику туда же с херсонско-криворожского направления через Днепропетровск. Получается, внешне они показывают, что вроде как все выводят, с другой стороны, усиливают группировку по ночам», — объяснил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Он полагает, что подобная тактика говорит о намерениях Киева атаковать именно на запорожском направлении. Дополнительно осложнят обстановку и надвигающиеся заморозки.