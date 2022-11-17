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Ру Тат
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Политика
17 ноября 2022  12:33

Рогов: ВСУ могут перебросить на запорожское направление до 40 тыс. военных

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Вооруженные силы Украины перебрасывают с херсонского и криворожского направлений тяжелую технику, артиллерию и тысячи военнослужащих на запорожское направление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«Переброска идет: идет тяжелая техника, артиллерия M777, бронетехника, минометные подразделения, перебрасываются тысячи и тысячи боевиков. Ожидаем переброски до 40 тыс. человек, это очень большое количество», – рассказал Рогов. 

Ранее он рассказал, что в основном ВСУ перебрасывают свои силы на три направления — Ореховское, Гуляйпольское и Каменское.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».  
#Запорожская область #спецоперация на Украине
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