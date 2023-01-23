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Политика
23 января 2023  10:01

Рогов: ВС России отодвинули линию огня от населенных пунктов в Запорожской области

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Российские силы отодвинули линию огня от населенных пунктов в Запорожской области. Об этом член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал РИА Новости.

«Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области», — заявил собеседник. 

По его словам, удалось выбить подразделения ВСУ из некоторых сел, откуда наносились удары. 

Накануне он отмечал, что Вооруженные силы РФ наступают в окрестностях городов Орехов и Гуляйполе.  

#спецоперация на Украине
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