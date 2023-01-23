Рогов: ВС России отодвинули линию огня от населенных пунктов в Запорожской области

Российские силы отодвинули линию огня от населенных пунктов в Запорожской области. Об этом член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал РИА Новости.

«Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области», — заявил собеседник.

По его словам, удалось выбить подразделения ВСУ из некоторых сел, откуда наносились удары.

Накануне он отмечал, что Вооруженные силы РФ наступают в окрестностях городов Орехов и Гуляйполе.