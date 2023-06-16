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Политика 16 июня 2023 09:43

Рогов: В подконтрольном ВСУ Запорожье проводятся массовые облавы и репрессии

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В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье сложилась тревожная обстановка. Об этом РИА Новости заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В городе сложилась тревожная обстановка, — сказал он. — Проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами.... Идет расправа над мирным населением».

Запорожская область присоединилась к России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.

На сегодня Россия контролирует более 70% региона, ВСУ продолжают занимать областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.

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