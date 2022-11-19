Рогов: В городе Запорожье прозвучало не менее семи взрывов

В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прогремела серия взрывов. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале.

«В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, снова прозвучало не менее семи взрывов», – сказал он.

По словам Рогова, было слышно, как работает система ПВО.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». На сегодняшний день киевский режим утратил контроль над 72-73% Запорожской области.