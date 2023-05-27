Рогов: Украина готовит провокацию на Запорожской АЭС и обвинение против России

В ближайшие дни Украина планирует устроить провокацию на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в ней Россию и сорвать работу миссии МАГАТЭ. Об этом со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова сообщает ТАСС.

«Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас — это все очевидно, в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали [на станции]», — заметил он, комментируя заявления ГУР Украины о провокации, которую якобы готовит Москва.

По словам Рогова, в последнее время обстановка вокруг станции вновь ухудшилась. Киев пытается сделать все возможное, используя обстрелы, попытки терактов и другие шаги, чтобы вынудить иностранных представителей покинуть станцию и Энергодар.

Таким образом, если Украина заостряет внимание на «российской» провокации, значит она «действительно что-то подготовила», уверен собеседник агентства.