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Рогов: Украина готовит провокацию на Запорожской АЭС и обвинение против России
В ближайшие дни Украина планирует устроить провокацию на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в ней Россию и сорвать работу миссии МАГАТЭ. Об этом со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова сообщает ТАСС.
«Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас — это все очевидно, в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали [на станции]», — заметил он, комментируя заявления ГУР Украины о провокации, которую якобы готовит Москва.
По словам Рогова, в последнее время обстановка вокруг станции вновь ухудшилась. Киев пытается сделать все возможное, используя обстрелы, попытки терактов и другие шаги, чтобы вынудить иностранных представителей покинуть станцию и Энергодар.
Таким образом, если Украина заостряет внимание на «российской» провокации, значит она «действительно что-то подготовила», уверен собеседник агентства.
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