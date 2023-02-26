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Рогов: Украина готовит нападение на Приднестровье
Киевский режим ведет подготовку нападения на Приднестровье. Об этом со ссылкой на источник сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По данным источника, до 27 февраля личный состав инженерно-саперного батальона 28-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) должен выдвигаться в сторону населенного пункта Кучурган, который расположен на границе с непризнанной республикой. Его слова подтверждает фото приказа украинского командования.
«Режим Зеленского полным ходом готовится к вторжению в Приднестровье», — подчеркнул Рогов в своем телеграм-канале.
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