Киевский режим ведет подготовку нападения на Приднестровье. Об этом со ссылкой на источник сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По данным источника, до 27 февраля личный состав инженерно-саперного батальона 28-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) должен выдвигаться в сторону населенного пункта Кучурган, который расположен на границе с непризнанной республикой. Его слова подтверждает фото приказа украинского командования.

«Режим Зеленского полным ходом готовится к вторжению в Приднестровье», — подчеркнул Рогов в своем телеграм-канале.