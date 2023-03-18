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Политика 18 марта 2023 14:05

Рогов сообщил об ударе по комплексу в Запорожье, где базировались иностранные наемники

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Российские силы рано утром нанесли удар по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», расположенному на территории элитного ЖК «Ренессанс» на Великом Лугу в Запорожье. Об этом в своем телеграм-канале написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Данный комплекс был одной из основных баз для элиты из "Иностранного легиона" - именно здесь располагались иностранные нацисты-наёмники и инструкторы. Как сообщают мои земляки, количество тел боевиков, которых достали из-под завалов, уже исчисляется десятками», – рассказал Рогов.

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