Рогов сообщил о взрывах в городе Запорожье

В контролируемом Украиной городе Запорожье прогремело как минимум четыре взрыва. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов, сославшись на местных жителей.

«С 23.00 в областном центре, временно оккупированном режимом [Президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум четырех взрывах, которые слышали запорожцы. После первых из них зазвучала сирена воздушной тревоги», — написал чиновник.

Из данных сервисов, предупреждающих о воздушных тревогах на Украине, тревога в подконтрольной украинским властям части Запорожской области была объявлена в 23.08 по московскому времени.

Позднее Рогов добавил, что, по его сведениям, целью обстрела были военные объекты и используемые для боевых действий объекты инфраструктуры. Затем он заявил о «второй волне прилетов» по городу.

Об ударах по Запорожью сообщили и украинские издания «Зеркало недели» и «Страна.ua». При этом они также сослались на сообщения местных жителей.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня с Украиной с полудня 6 января до полуночи 7 января. Власти Украины и государств Запада увидели в этой идее попытку ввести в заблуждение общественность разных стран.