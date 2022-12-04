Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье

В городе Запорожье минувшей ночью прозвучали две серии взрывов. Об этом написал в своем Telegram-канале член Главного совета российской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«<…> около 22.57 в областном центре, временно оккупированном режимом [Президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучала серия взрывов», — сообщил чиновник.

«Как сообщают мне земляки-запорожцы, такого большого количества прилетов и объемного звука взрывов они еще не слышали. Скорее всего, это были РСЗО <…>», — добавил Рогов.

По словам чиновника, вторая волна взрывов началась около 00.37. Он уточнил, что согласно предварительной информации «целью прилетов была военная техника и склады боеприпасов», а также места расположения украинских военных.

Украинское издание «Страна.ua» этой ночью также дважды сообщило о взрывах в Запорожье и об объявленной в регионе воздушной тревоге.

С 23 по 27 сентября на контролируемой российскими войсками части территорий Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик прошли плебисциты о присоединении к России. Соответствующие законы Президент РФ Владимир Путин подписал 5 октября. Временной столицей российской Запорожской области был объявлен Мелитополь, так как само Запорожье контролируется украинскими войсками.