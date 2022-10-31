На территории города Запорожье, подконтрольном Киеву, действует семитысячная группировка наемников. Большую часть из них составляют польские, грузинские и чеченские боевики. Об этом со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова сообщает ТАСС.

«Если говорить конкретно по этим категориям, их больше семи тысяч. Чеченские боевики, поляки и грузины начали выстраивать взаимодействие», — подчеркнул он.

Кроме того, добавил Рогов, в городе отмечено большое число боевиков из батальона «Кракен».

Напомним, что союзным силам удалось занять 72–72% региона. В начале октября — после проведения референдумов — Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР вошли в состав России в качестве новых регионов.