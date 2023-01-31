news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
31 января 2023  13:31

Рогов сообщил, что ВСУ оставили первую линию обороны в Запорожской области

news_top_970_100

ВСУ оставили первую линию обороны в Запорожской области и отошли на заранее подготовленные позиции. Об этом РИА Новости рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Украинские войска оставили практически везде первую линию обороны и перешли на готовые позиции на второй и третьей линии», – сообщил он.

Рогов отметил, что планы киевского режима начать в Запорожье наступление «на время сорваны».

«Наша армия освободила новые рубежи. Она их заняла и теперь имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение на Запорожском фронте. Нашей армии удалось освободить, взять под огневой или оперативный контроль 9 населенных пунктов», – рассказал он.

24 января сообщалось, что российские военные в результате наступательных действий вскрыли позиции украинских войск на первой линии обороны.  

В ночь на 31 января российские военные уничтожили спецгруппу ВСУ, которая осуществила попытку прорыва в Запорожской области.

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное