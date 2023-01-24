Рогов сообщил, что российские военные вскрыли позиции ВСУ на первой линии обороны

Российские военные в результате наступательных действий вскрыли позиции украинских войск в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета областной администрации Владимира Рогова.

«Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области, – рассказал он. – Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны».

Ранее Рогов сообщал, что основные наступательные действия ВС РФ на данном направлении сосредоточились в районе городов Орехов и Гуляйполе.

По словам собеседника агентства, благодаря тактическим успехам российской армии и точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу региона, а ВСУ ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике.