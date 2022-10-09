Рогов: Со стороны Киева в Запорожье все больше наемников и меньше украинцев

На подконтрольной Киеву части Запорожской области соотношение наемников и военнослужащих ВСУ сравнялось. С таким заявлением в эфире канала «Россия-1» выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Я думаю, что в Запорожской области соотношение уже 50 на 50. Если брать всех иностранцев и всех всушников», — цитирует его ТАСС.

По мнению Рогова, количество украинских военных в таких частях становится все меньше. «Даже есть свыше 80 человек из Японии. Я не знаю, что японцы забыли в Запорожье, но тем не менее японское подразделение находится на острове Хортица на одной из баз отдыха», — подчеркнул он.

Ранее Рогов говорил, что на линии соприкосновения в регионе число польских наемников приблизилось к 5 тыс. — это наиболее крупная иностранная группировка в области.