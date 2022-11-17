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Ру Тат
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Политика
17 ноября 2022  11:27

Рогов рассказал о переброске командованием ВСУ войск к Запорожской области

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Командование ВСУ перебрасывает свои войска к Запорожской области. Об этом сказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Основные направления, куда перебрасывают, — Ореховское, Гуляйпольское и Каменское, — рассказал чиновник. — Перебрасываются войска с Херсонско-Криворожского направления, через Днепропетровск».

По словам Рогова, противник передислоцирует живую силу, артиллерию, американские системы РСЗО, бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы. Он добавил, что разведка отслеживает перегруппировку ВСУ, у властей есть полное понимание замыслов врага.

#спецоперация на Украине
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