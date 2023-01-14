Рогов рассказал о нескольких сериях взрывов в Запорожье

В контролируемом Украиной городе Запорожье сегодня утром произошло несколько серий взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов, сославшись на сообщения местных жителей.

«Сегодня начиная с 5.00 в областном центре <…> прозвучало несколько серий взрывов. <…> Как сообщают мне земляки-запорожцы, было не менее восьми прилетов. Также была слышна работа ПВО ВСУ <…>», — написал чиновник.

При этом Рогов назвал целью прилетов «военные склады с техникой и боеприпасами, а также инфраструктурные объекты», используемые Вооруженными силами Украины.

Нанесение ударов в Telegram-канале подтвердил секретарь украинского Запорожского городского совета Анатолий Куртев, заявивший о поражении объектов инфраструктуры и начавшемся после этого пожаре.

Утром в нескольких областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Местные власти сообщили о взрывах в Харькове и Киевской области. Взрывы прозвучали и в Киеве, но украинские военные пояснили, что они не были связаны с военными действиями или работой противовоздушной обороны.