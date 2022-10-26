Рогов рассказал о масштабной перегруппировке ВСУ на Запорожском направлении

ВСУ начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении и планируют начать атаку. Об этом рассказал член главного совета областной администрации Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live», сообщает РИА Новости.

«Сейчас происходит оппозиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли. Идет перегруппировка большого количества соединений», — заявил он.

Рогов отметил, что, как и предполагал, киевский режим, перебросив свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, отправил большую часть не только на Херсонское, но и Запорожское направление — в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой удара по Васильевке и Пологам. По его словам, сейчас это «наиболее горячие» направления.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».