Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что командование украинских войск запрещает забирать тела солдат с поля боя.

По его словам, поля сражения буквально усеяны телами погибших украинских солдат, которые никто не забирает. Их оставляют на поле боя как отработанный материал. Командование ВСУ запрещает проводить операцию, чтобы забрать и предать земле людей.

Напомним, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области началось 4 июня. В данный момент наиболее ожесточенные схватки идут в районе Работино и Вербовое на Ореховском направлении.