После освобождения части Запорожья, находящейся под контролем Киева, там тоже проведут референдум. Об этом в эфире РБК сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, сейчас Украине подконтрольно около 27% территории области, то есть на 73% региона референдум уже состоялся.

«Сейчас освобождена та часть, которая освобождена: порядка трех четвертей, 73% территории. Они войдут в состав России. Запорожцы хотели проголосовать, мне писали тысячи людей, людям важно определять свою судьбу. Поэтому после освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведен референдум по определению его судьбы», — подчеркнул он.

Референдумы в Запорожье, а также ЛНР, ДНР и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Сегодня их руководство обратилось к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении регионов в состав России.