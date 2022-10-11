Освобождение позиций в Запорожской области, занятых украинскими боевиками, может произойти намного быстрее, чем многим кажется. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

Он отметил, что, согласно имеющейся информации, наступление ВСУ может быть приурочено к 14 октября — в этот день киевский режим отмечает День защитника страны и создания Украинской повстанческой армии* (экстремистская организация, запрещена в России).

«Время поджимает боевиков Зеленского, которые хотят реализовать свой план, в том числе по захвату (Запорожской) АЭС, до прихода осенней холодной и дождливой погоды», — сказал Рогов.

Жители Запорожской области готовы защищать свой край, а 14 октября традиционно отпразднуют День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, Покрова Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества, добавил член ГСА региона.

«Так что пусть украинские боевики не тешат себя иллюзиями. Освобождение занятых на сегодня ими позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется», — приводит его слова РИА Новости.