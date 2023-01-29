Рогов: Под контроль ВС России перешло девять населенных пунктов в Запорожье

В ходе наступления российским военным удалось взять под контроль девять населенных пунктов в Запорожской области. Об этом в эфире канала «Россия-1» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что инициатива на линии боевого соприкосновения на этом участке находится в руках ВС РФ.

«Малыми силами путем разведки боем из девяти населенных пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль. Это достаточно большие успехи», — цитирует его ТАСС.