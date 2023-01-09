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Ру Тат
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Политика
9 января 2023  08:30

Рогов объяснил обмеление Днепра подготовкой ВСУ к его форсированию

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Вооруженные силы Украины готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища, заявил член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, это подтверждается обмелением реки, которое является результатом действий украинской стороны.

«В последнее время резко обмелел Днепр – и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС», – приводит его слова РИА Новости.

Уменьшение воды в Днепре искусственно организовано украинской стороной, убежден Рогов. По его мнению, для этого были постепенно перекрыты гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС.

Накануне Рогов также сообщал, что в контролируемом Украиной городе Запорожье прогремело как минимум четыре взрыва. Целью обстрела он назвал военные объекты и используемые для боевых действий объекты инфраструктуры.

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