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Рогов: Новыми санкциями США признали Запорожскую АЭС российской
Санкции Госдепа США, введенные против Запорожской АЭС, фактически признают ее российским предприятием. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Введение санкций против АЭС подтверждает сразу несколько моментов. Первое — Запад четко понял, что захватить АЭС не получится. Второе — они признают, что Запорожская АЭС — это предприятие, принадлежащее Российской Федерации», — полагает он.
Рогов подчеркнул, что против «украинской» ЗАЭС санкции бы не вводились.
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