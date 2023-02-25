Рогов: Новыми санкциями США признали Запорожскую АЭС российской

Санкции Госдепа США, введенные против Запорожской АЭС, фактически признают ее российским предприятием. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Введение санкций против АЭС подтверждает сразу несколько моментов. Первое — Запад четко понял, что захватить АЭС не получится. Второе — они признают, что Запорожская АЭС — это предприятие, принадлежащее Российской Федерации», — полагает он.

Рогов подчеркнул, что против «украинской» ЗАЭС санкции бы не вводились.