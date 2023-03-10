Наступление ВСУ в Запорожской области может привести к краху киевского режима. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии», – рассуждает собеседник.

По его словам, при таком раскладе украинские подразделения «получат сполна», и это может стать «концом режима Зеленского».

С середины февраля власти Запорожья фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию ВСУ у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тыс. человек.