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Политика 10 марта 2023 09:38

Рогов: Наступление ВСУ в Запорожье может стать концом режима Зеленского

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Наступление ВСУ в Запорожской области может привести к краху киевского режима. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии», – рассуждает собеседник.

По его словам, при таком раскладе украинские подразделения «получат сполна», и это может стать «концом режима Зеленского».

С середины февраля власти Запорожья фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию ВСУ у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тыс. человек.

#спецоперация на Украине
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