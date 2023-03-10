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Рогов: Наступление ВСУ в Запорожье может стать концом режима Зеленского
Наступление ВСУ в Запорожской области может привести к краху киевского режима. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии», – рассуждает собеседник.
По его словам, при таком раскладе украинские подразделения «получат сполна», и это может стать «концом режима Зеленского».
С середины февраля власти Запорожья фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию ВСУ у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тыс. человек.
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