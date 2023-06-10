Рогов: На запорожском направлении численность ВСУ составляет свыше 100 тысяч бойцов

На запорожском направлении численность украинских войск составляет свыше 100 тыс. Об этом рассказал глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тыс. боевиков», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа, основные резервы располагаются в отдалении от линии боестолкновений и рассредоточены в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской и Днепропетровской областях.