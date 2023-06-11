news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 11 июня 2023 16:13

Рогов: На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои

Скопировать ссылку
news_top_970_100

На Времевском выступе продолжаются тяжелые бои. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем телеграм-канале.

«О ситуации на восточной части Запорожского фронта. На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои», — сказал Рогов.

По его словам, поскольку лобовые атаки безуспешны, враг пытается окружить российские подразделения на Времевском выступе, совершая удары по флангам.

«В начале крупномасштабного наступления ВСУ врагу также удавалось на короткий период зайти в Нескучное, после чего он был выбит оттуда встречным контрударом», — сказал Рогов.

В следующем посте он добавил, что ВС РФ выбили боевиков ВСУ из села и восстановили контроль над ним.

В пятницу Президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Он указал, что благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не смог достигнуть поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

#спецоперация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное