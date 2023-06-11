Рогов: На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои

На Времевском выступе продолжаются тяжелые бои. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем телеграм-канале.

«О ситуации на восточной части Запорожского фронта. На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои», — сказал Рогов.

По его словам, поскольку лобовые атаки безуспешны, враг пытается окружить российские подразделения на Времевском выступе, совершая удары по флангам.

«В начале крупномасштабного наступления ВСУ врагу также удавалось на короткий период зайти в Нескучное, после чего он был выбит оттуда встречным контрударом», — сказал Рогов.

В следующем посте он добавил, что ВС РФ выбили боевиков ВСУ из села и восстановили контроль над ним.

В пятницу Президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Он указал, что благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не смог достигнуть поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.