На севере Запорожской области военные возводят укрепрайоны из-за ожидаемого наступления ВСУ. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов рассказал РИА Новости.

«Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны», – отметил собеседник.

Рогов предположил, что киевский режим может приказать начать атаку до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в Конгресс США, которые пройдут во вторник.

«Хозяева Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората», – посчитал Рогов.

На сегодня ВС России контролируют более 70% Запорожской области.

РФ с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.