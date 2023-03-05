Рогов: Киев создает ударную группировку для наступления на юге и выхода к Азовскому морю

Вооруженные силы Украины формируют ударную группировку для наступления на освобожденную территорию Запорожской области, заявил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. По его словам, украинские военные планируют наступление на весну, с тем, чтобы выйти к побережью Азовского моря.

«Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым», — приводит его слова РИА Новости.

Сейчас командование ВСУ накапливает резервы, преимущественно – в Днепропетровской области, утверждает Рогов. По его данным, частично военные – порядка 12 тыс. человек – находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Их наступление он прогнозирует на конец марта – начало апреля.

Напомним, под контролем России находится порядка 70% региона, украинские военные по-прежнему удерживают его областной центр.