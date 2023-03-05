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Политика 5 марта 2023 16:58

Рогов: Киев создает ударную группировку для наступления на юге и выхода к Азовскому морю

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Вооруженные силы Украины формируют ударную группировку для наступления на освобожденную территорию Запорожской области, заявил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. По его словам, украинские военные планируют наступление на весну, с тем, чтобы выйти к побережью Азовского моря.

«Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым», — приводит его слова РИА Новости.

Сейчас командование ВСУ накапливает резервы, преимущественно – в Днепропетровской области, утверждает Рогов. По его данным, частично военные – порядка 12 тыс. человек – находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Их наступление он прогнозирует на конец марта – начало апреля.

Напомним, под контролем России находится порядка 70% региона, украинские военные по-прежнему удерживают его областной центр.

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