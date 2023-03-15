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Рогов: Киев перебрасывает большое усиление на запорожское направление
Украинское командование продолжает стягивать войска на запорожское направление. Ожидается, что в ближайшее время на участок перебросят еще 5 тыс. бойцов ВСУ, заявил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Режим Зеленского продолжает стягивать войска. Сейчас перебрасывается большое усиление боевиков ВСУ, прошедших подготовку на военных полигонах в ряде европейских стран, включая Польшу, Германию и Британию. Речь идет о прибытии в ближайшие недели свыше пяти тысячи украинских боевиков», — подчеркнул он.
По его словам, перед российскими войсками стоит задача не допустить наступления ВСУ, встретить противника «во всеоружии».
«В регионе выстроено несколько линий эшелонированной обороны. Украинских боевиков на запорожской земле ждет нелегкая, а скорее, последняя прогулка», — заявил Рогов.
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